Koszykarze Enei Basket Poznań cały czas walczą o play-offy. To będzie pierwszy z pięciu kroków

W związku ze słabymi wynikami w tym roku, na początku marca doszło do zmiany na stanowisku trenera Niedźwiadków. Został nim Serb Petar Zlatanović, który jako trener ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo Bułgarii z ekipą Balkan

- Jest to zespół, który personalnie powinien zajmować zdecydowanie wyższe miejsce, niż obecnie (14. miejsce w tabeli 1 ligi - przyp. red.). Zapraszamy wszystkich kibiców, aby zobaczyli, jak wygląda najwyższa drużyna w lidze. Bo tych parametrów mają sporo. Mają świetnego Carrena Wilsona Juniora, który umiejętnościami ewidentnie przerasta tę ligę. Jeśli będzie w formie, to będzie to widać. My zrobimy jednak wszystko, aby do tego w najbliższym meczu nie doszło