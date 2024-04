Kot spędził dobę na słupie energetycznym. Był przerażony. Na pomoc przybyli strażacy z Lwówka

Strażacy uratowali wystraszonego kota

Strażakami z Lwówka 9 kwietnia 2024 roku przyszło zmierzyć się z dość niecodzienną sytuacją. Mieli za zadanie ratować kota, który utknął na słupie energetycznym i przez ponad dobę nie mógł z niego zejść.

Oficer prasowy nowotomyskiej straży, asp. Szymon Maciejewski, wyjaśnił, że o godzinie 11:11 otrzymali zgłoszenie do nietypowej akcji we wsi Józefowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że na jednym z betonowych słupów energetycznych, na wysokości ok. sześciu metrów, siedzi przerażony kot, który samodzielnie nie potrafi zejść na ziemię.