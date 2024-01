Krytycznie wysoki poziom wody w Obrze. IMGW ostrzega przed podtopieniami w zachodniej Wielkopolsce

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych jest prognozowane od poniedziałku, 22 stycznia do czwartku, 25 stycznia do godziny 6 rano.

Alarmy II stopnia w innych częściach Wielkopolski

Ostrzeżenia wydano także dla innych powiatów i gmin południowej i zachodniej Wielkopolski, od Ostrzeszowa aż po Pniewy. Dotyczą one Kanału Mosińskiego oraz rzek Orla, Polski Rów i Barycz. Prognozowane ostrzeżenia są drugiego stopnia, co oznacza ze przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Także będą one obowiązywały do czwartku, 25 stycznia, do godziny 6 rano.