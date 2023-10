Produkcja kaset wideo

Kasety VHS (Video Home System) były jednym z kluczowych nośników wideo w poprzednich dekadach. Ich historia i popularność są niezwykle ciekawe, zwłaszcza w kontekście obecnych technologicznych zmian. Co prawda, VHS na początku konkurowało z formatem jV2 i Betamax, jednak żaden z tych formatów nie osiągnął takiego sukcesu jak kaseta VHS, która zdominowała rynek. O zwycięstwie formatu zadecydowała niska cena VHS, długość zapisu (zazwyczaj 180 minut) oraz polityka przedsiębiorstwa Sony, która nie zgodziła się, by na ich nośnikach zapisywane były filmy erotyczne. Na VHS były one ogólnodostępne i właśnie to dzięki nim spopularyzował się ten system.