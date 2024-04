Kwalifikacja wojskowa w Poznaniu. Nie stawił się co piąty wezwany. Policja zapukała do ich drzwi Emilia Ratajczak

Na kwalifikację wojskową nie stawiło się około 800 osób. Jaroslaw Jakubczak

W Poznaniu zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która miała na celu ocenę zdolności młodych ludzi do służby w przypadku mobilizacji. Jednak nie wszyscy powołani do niej stawili się, co skłoniło władze do podjęcia dodatkowych działań.