Ogródki działkowe w Poznaniu na sprzedaż

Nie każdy traktuje ogródki działkowe jako miejsce do relaksu i weekendowej odskoczni od miasta. Choć często jest to niezgodne z regulaminem, nie brakuje ludzi, którzy mieszkają na działkach przez cały rok w wybudowanych tam i dobrze wyposażonych domach. To właśnie za takie "całoroczne" działki trzeba zapłacić najwięcej. Ich ceny sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.