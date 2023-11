Lech i Warta Poznań mają się z czego cieszyć. Plusów jest zdecydowanie więcej niż powodów do narzekań

Kolejki, w których oba poznańskie kluby zgodnie wygrywają swoje mecze, można policzyć na palcach jednej ręki. W poprzednim sezonie zdarzyło się tak tylko pięć razy, w tym jak dotąd trzykrotnie. W sobotę Kolejorz po raz trzeci wygrał pewnie z beniaminkiem, Zieloni natomiast przedłużyli swoją passę zwycięstw z drużynami łódzkimi.

W 2023 roku podopieczni Dawida Szulczka przywieźli z miasta włókniarzy 9 punktów (najpierw w marcu pokonali Widzew 2:0, potem we wrześniu ŁKS 2:0, no i wreszcie w ten weekend znów Widzew 1:0). O ile wygrana 2:0 Lecha z Ruchem nie była ani przez moment zagrożona, o tyle Warta do ostatniej akcji musiała heroicznie walczyć, by wyszarpać 3 punkty z nacierającym Widzewem.