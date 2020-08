Lech Poznań - FK Valmiera na żywo. Transmisja w telewizji i online w internecie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Kolejorza w eliminacjach LE

Lech Poznań w czwartek o godz. 21 wraca do Europy. Kolejorz jest zdecydowanym faworytem meczu z Łotyszami. Ze wszystkich 45 czwartkowych meczów Lech jest największym faworytem w danym spotkaniu ze wszystkich grających w czwartek zespołów. Robert Wożniak

Lech Poznań w czwartek, 27 sierpnia o godz. 21 na Stadionie Miejskim przy Bułgarskiej po sezonie przerwy wraca do Ligi Europy! Pierwszym rywalem podopiecznych Dariusza Żurawia będzie łotewska FK Valmiera, która dopiero trzeci rok gra w tamtejszej ekstraklasie. Kolejorz jest zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia, ale nie zagra w nim nowy nabytek Lecha, czyli Jan Sykora, który we wtorek trenował pierwszy raz z drużyną. Sprawdź, gdzie oglądać powrót Lecha do Europy!