Lech Poznań nadal w grze o tytuł! Kolejorza czeka bardzo trudny mecz. Komplet widzów liczy na sukces

Do końca sezonu zostało już tylko 5 kolejek, które zadecydują o tym, kto zdobędzie mistrzostwo Polski, zakwalifikuje się do europejskich pucharów i spadnie z ekstraklasy. Wyniki ostatniej serii spotkań były korzystne dla Lecha. Punkty straciły Pogoń i Raków, Legia ze Śląskiem podzieliły się punktami, do ścisłej czołówki co prawda dołączył Górnik Zabrze, a Jagiellonia poradziła sobie w Lubinie, lecz dzięki wygranej w Łodzi, Kolejorz nadal jest w grze o tytuł.