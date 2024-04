Magda Gessler odmieniła restaurację w Poznaniu. Wiemy, kiedy emisja odcinka o "Bistro Pyr pyr pyr"!

Kuchenne rewolucje Magdy Gessler w Poznaniu. Kiedy emisja odcinka?

W listopadzie rozmawialiśmy z właścicielami. Kuba i Ania bardzo cenią sobie zmiany, jakie w ich bistro wprowadziła wtedy Magda Gessler. Są przekonani, że rewolucja się udała. W styczniu Magda Gessler powróciła do Poznania, by ocenić jak wyszły rewolucje. Zrobiła sobie wtedy zdjęcie z właścicielami, które Ci zamieścili na Facebooku.

- W tym tygodniu ponownie odwiedziła nas Magda Gessler! Nie zgadniecie co powiedziała. I nie ma co zgadywać. Emisja programu prawdopodobnie w marcu 2024. Powiemy tylko, że sami takich słów się nie spodziewaliśmy.

Kiedy emisja odcinka z Bistro Pyr pyr pyr?

Emisja odcinka, w której wystąpią Kuba i Ania będzie miała swoją premierę 4 kwietnia o godzinie 21:35 w TVN. Rewolucja ewidentnie się jednak udała, widać to po social mediach restauracji czy ocenach. Na Facebooku jest 35 opinii, a średnia to 5.0, na Google natomiast 226 opinii a ich średnia to 4.8.