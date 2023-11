Magda Linette podsumowała sezon na kortach AZS Poznań. Druga rakieta w Polsce mówi, że przywykła już do roli faworytki

– Gdyby ktoś powiedział mi rok temu, że będę w półfinale Australian Open, to oddałabym za to wszystkie kolejne wygrane po tym turnieju. Potem oczywiście moja forma falowała, ale trzeba pamiętać, że miałam problemy zdrowotne i grałam siedem turniejów mniej w całym sezonie niż zazwyczaj. Nie chcę się też usprawiedliwiać, ale występowanie w roli faworytki nie jest wcale łatwe – mówiła Magda Linette w poniedziałkowe południe w siedzibie AZS, przy najstarszych kortach w Polsce.

– Szczerze mówiąc spodziewałam się większych profitów po awansie do trzeciej dziesiątki rankingu WTA. A w I rundach zdarzały mi się wolne losy, ale też trafiałam w nich na bardzo solidne rywalki. Czułam też, że przeciwniczki się na mnie dodatkowo mobilizują. Pod koniec roku przestało to już być dla mnie nowością, przywykłam do takiego stanu rzeczy – dodała druga rakieta naszego kraju.

Uchyliła ona też rąbka tajemnicy związanego z przygotowaniami do Australian Open.

– Wspólnie z trenerem postawiliśmy na mniej jednostek treningowych, za to zwiększyliśmy jakość zajęć. Jak się okazało był to dobry plan. Ważne było też to, że nie narzekałam na kontuzje. Potem musiałam przez trzy miesiące grać z lekkim urazem i dlatego dziś znów marzę o tym, by dopisywało mi zdrowie – zauważyła Linette.