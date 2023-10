Mają działkę 450 metrów kwadratowych, a płacą za 500. Urzędy odpowiadają: To wina wnioskodawcy

O sprawie pana Bolesława i pani Hanny pisaliśmy na początku października. Od 2017 roku płacą za 500 metrów kwadratowych działki, która znajduje się we wsi Wojnówko pod Poznaniem. Do 2016 roku jednak na decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości była inna powierzchnia – 450 metrów kwadratowych. Ta zgadza się z wymiarem do treści zamieszczonej w księdze wieczystej, na umowie dzierżawy czy dokumencie zakupu działki i za ten teren państwo płacili przez 41 lat.

Sprawę szerzej opisywaliśmy tutaj: Mają działkę 450 metrów kwadratowych, płacą za 500. Czy urzędy oszukują pana Bolesława i panią Hannę?

Pan Bolesław kontaktował się z trzema urzędami - Urzędem Miasta w Murowanej Goślinie, Biurem Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego znajdującego się przy ulicy Kościuszki 95 oraz z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się przy ulicy Franowo 26.