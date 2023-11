Makabryczne znalezisko w Ostrzeszowie. Ktoś wyrzucił martwe kocięta! Winny brak schroniska?

Internauci komentujący wpis wskazują, że jedną z przyczyn masowego zabijania kociąt może być brak w okolicy funkcjonującego schroniska.

- Teraz fontanna przykrywką podniesionych podatków, tragedii zwierząt i schroniska, i pewnie innych spraw byle oczy zamydlić wszystkim i inne sprawy zamieść pod dywan! Znam ludzi co sami ze swoich pieniędzy robią co mogą, czasem odmawiając sobie czegoś, nie czekając na pomoc urzędów, które umieją ładnie tylko mówić, ustawy pisać, a z tego wielkie nic no by rączki sobie może pobrudzili i by musieli wyjść w teren, ale po co lepiej siedzieć - gorzko zauważa inna internautka.