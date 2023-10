Makabryczny wypadek w Wielkopolsce. Nastolatkowie przed tragedią nagrali, jak pędzą 220 km/h!

Śmiertelny wypadek BMW na DK11 w Rogaszycach

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, na prostym odcinku drogi krajowej nr 11, poza obszarem zabudowanym, 19-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, kierując samochodem marki BMW, w wyniku nie dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze straciła panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechała na prawe pobocze a następnie na przydrożną łąkę, gdzie auto zaczęło się palić - informowała po wypadku oficer prasowy ostrzeszowskiej policji st. asp. Magdalena Hańdziuk.

Kierująca pojazdem była trzeźwa i została przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

W samochodzie - oprócz kierującej - znajdowało się dwóch pasażerów. 17-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów poniósł śmierć na miejscu , a drugi pasażer, 19-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, trafił do miejscowego szpitala.

Nastolatkowie nagrali przed tragedią, jak pędzą 220 km/h!

Na nagraniu słychać, jak jeden z nastolatków radzi kierującej, by nie puszczała gazu. Pod koniec filmu ostrzega ją, by zwolniła.

Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie.

