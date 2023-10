Województwo wielkopolskie położone jest w zachodniej części Polski i sąsiaduje z 7 województwami: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

– Zajmuje powierzchnię ok. 29 tys. km2, co stanowi ok. 9,5% powierzchni kraju i liczy ok. 3,5 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 9% ludności kraju. W skład województwa wielkopolskiego wchodzi 35 powiatów, w tym 4 miasta na prawach powiatu oraz 226 gmin – 19 miejskich, 90 miejsko-wiejskich i 117 wiejskich