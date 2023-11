Małżeństwo z Lubonia odpowie za podpalenie samochodu sąsiadów. Motywem był konflikt OPRAC.: Katarzyna Kulik-Libuda

Małżeństwo z Lubonia pod Poznaniem podpaliło samochód sąsiadów. Z ustaleń policji wynika, że to żona podżegała do przestępstwa, a mąż je popełnił. Obojgu podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.