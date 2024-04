Matura z angielskiego 2024. Ile trwa matura z języka angielskiego? Ile wynosi próg zaliczenia?

Matura 2024 - kiedy odbędą się egzaminy maturalne?

Według zaplanowanego harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), egzaminy maturalne w roku 2024 mają zaplanowany rozpoczęcie we wtorek, 7 maja, trwając przez 14 kolejnych dni. Część pisemna egzaminów będzie miała miejsce od 7 do 24 maja, natomiast część ustna zostanie przeprowadzona od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja 2024 roku.

Długość trwania matury w 2024 roku stanowi istotną informację dla uczniów, która wpływa na sposób przygotowania się do egzaminu. Zaplanowanie czasu i właściwe zarządzanie nim podczas egzaminu może mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu podczas tego ważnego sprawdzianu w edukacji średniej.