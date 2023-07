Miał być festyn charytatywny dla Maciusia z Obornik, który walczy z guzem mózgu. Niestety sponsor się wycofał

Turniej siatkówki plażowej w Kowalewku. Charytatywna akcja dla małego Maciusia z Obornik, który walczy z guzem mózgu

KGW Kowalewko od razu po przeczytaniu historii małego mieszkańca Obornik, postanowiło pomóc. Jak każdy wie, Oborniki słyną z wielu akcji sportowych, które pomagają mieszkańcom w powrocie do zdrowia. Nie mogło być inaczej, tym razem odbędzie się charytatywny turniej siatkówki.

W sobotę, 5 sierpnia odbędzie się turniej siatkówki plażowej w Kowalewku na boisku przy świetlicy wiejskiej. Jest to akcja charytatywna dla małego Maciusia Strzępki z Obornik, który w wieku 2 lat zachorował na rozległy guz komory czwartej, powodujący ostre wodogłowie nadnamiotowe. Z tą trudną diagnozą przyszło mierzyć się Maciejowi oraz jego rodzinie.

Organizatorzy informują, że zapisy trwają do 31 lipca, a koszt wzięcia udziału w turnieju to 20 zł od osoby.

Miał być festyn i turniej, będzie tylko turniej

To smutna wiadomość dla małego chłopca, który walczy o powrót do zdrowia. Rehabilitacje, które musi mieć wykonywane to ogromne obciążenie dla jego rodziców.

Pomimo przeciwności losu, organizatorzy wydarzenia nie poddają się i liczą na duże zainteresowanie turniejem. Każdy miłośnik siatkówki, mały lub duży, amator lub profesjonalista, znajdzie na turnieju swoje miejsce.

