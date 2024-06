Michele Placido z serialu "Ośmiornica" ma już 78 lat - tak dziś wygląda! [23.06.2024]

Michele Placido - życie i kariera

Michele Placido urodził się 19 maja 1946 roku w Ascoli Satriano we Włoszech, co oznacza, że niedawno skończył 78 lat. W dzieciństwie uczęszczał do szkoły prowadzonej przez klasztor, ale już w wieku 18 lat postanowił wkroczyć w dorosłe życie, podejmując pracę w policji. Po trzech latach zmieni swoje życiowe plany i zaczął studiować w Szkole Filmowej w Rzymie, co zapoczątkowało jego długą i owocną karierę aktorską.