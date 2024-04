Mieszkańcy chcą remontu ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Ale nie kosztem miejsc parkingowych!

- Pierwszy z nich będzie prowadził prace na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Janickiego do Żeromskiego - mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. - Wykona: przedłużenie pasa do prawoskrętu od ul. Janickiego do Żeromskiego, uporządkuje parkowanie, przebuduje chodnik i wybuduje odcinek jednokierunkowej drogi rowerowej. Prace będzie prowadził po północnej stronie ulicy. Drugi będzie prowadził prace na odcinku od ul. Strzałkowskiego do ul. Kochanowskiego (północna strona ulicy). Przebuduje chodnik, przejścia dla pieszych, uporządkuje parkowanie, przełoży nawierzchnię (kamienną kostkę brukową) na pasie ruchu.