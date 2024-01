Miłosny horoskop na luty 2024. Te znaki zodiaku będą miały kłopoty sercowe

Przyjęło się, że horoskopy to domena kobiet. Z badań wynika, że rzeczywiście to panie częściej sięgają po przepowiednie z gwiazd, bo aż 55% badanych kobiet przyznało się do czytania horoskopów. Jednak aż 45% badanych mężczyzn także wyznało, że sięga po horoskop.

Oczywiście czytanie nie przekłada się na wiarę w przepowiednie. Nawet zwolennicy horoskopów podkreślają, że stanowią one wskazówkę, czasem ostrzeżenie, ale nie są odbierane dosłownie.