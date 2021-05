Minimalna emerytura dla pracujących bez składek? Projekt ustawy jest już w Sejmie

- Rośnie liczba osób, które otrzymują emerytury niższe od najniższych gwarantowanych - mówi Tadeusz Tomaszewski, poseł Lewicy. - To skutek sytuacji na rynku pracy zwłaszcza na początku lat 90-tych poprzedniego stulecia. Wtedy tysiące ludzi pracowały na podstawie umów o dzieło czy umówi zleceń, od których nie były odprowadzane składki. Dziś, gdy osiągają wiek emerytalny nie mają okresu składkowego potrzebnego, by otrzymać minimalne gwarantowane świadczenie czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ponieważ taka sytuacja jest skutkiem ówczesnej patologii na rynku pracy, przyszła pora, żeby ten efekt zniwelować - podkreśla.

Wcześniej od zleceń, podobnie jak umów o dzieło składki nie były odprowadzane. Same zaś umowy były zdecydowanie nadużywane. Rzesze ludzi latami pracowały bez ubezpieczenia. Dziś część z nich zbliża się do wieku emerytalnego. Ich staż, gdy chodzi o składki często jest krótszy niż minimalny wymagany do najniższej gwarantowanej emerytury, wynoszącej obecnie 1250, 88 zł brutto. Ich, a także tych, którzy obecnie pobierają głodowe emerytury. Najniższa wypłacana przez ZUS to... 2 grosze.