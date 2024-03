Ministra Zdrowia w Poznaniu: Ponad miliard złotych dla przychodni POZ. Chodzi o wsparcie opieki koordynowanej

Jak z kolei tłumaczyła prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, opieka koordynowana ułatwia pacjentom dostęp do lekarzy i badań.

– Pacjent ma dostęp do badań, jak i do konsultacji specjalistycznych czy porad. Opiekuje się nim jego lekarz rodzinny. Dzięki tej opiece nie trzeba kierować pacjenta do opieki specjalistycznej, tyko po to, by wykonać diagnostykę. Ta diagnostyka jest możliwa już w POZ, a ambulatoryjna opieka specjalistyczna będzie dostępna dla tych, którzy faktycznie jej potrzebują – mówiła.