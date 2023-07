Mirosław Okoński, legenda Lecha Poznań wystąpi w filmie! Wiemy, kiedy będzie premiera

Reżyserem i scenarzystą filmu o Mirosławie Okońskim jest dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego" Piotr Łuczak. Pomysł na produkcję narodził się w 2018 roku, natomiast pierwsze zdjęcia do filmu zostały wykonane 2021 roku. W produkcję włączył się także Przemysław Erdman, współwłaściciel agencji menadżerskiej "Fabryka Futbolu", który wsparł finansowo przedsięwzięcie.

Zobacz też: Dyrektor Akademii Lecha Poznań o współpracy z Bayernem Monachium. "Jesteśmy rozwijającą się częścią tego projektu"

- Pięć lat temu Piotr odezwał się do mnie w sprawie stworzenia filmu. Nie miałem żadnych wątpliwości co do pomysłu. Byłem od razu zainteresowany. Piotrek zaczął mi tłumaczyć, jak to będzie wyglądało - opowiada Mirosław Okoński.