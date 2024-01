Młody pomocnik Warty Poznań zostanie wypożyczony. "Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie" Maksymilian Dyśko

18-letni pomocnik Warty Poznań uda się na wypożyczenie do Sokoła Kleczew. Adam Jastrzębowski

Umowę do grudnia 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata podpisał z Wartą Poznań 18-letni wahadłowy, Jakub Wajman, a następnie do końca obecnego sezonu został wypożyczony do III-ligowego Sokoła Kleczew.