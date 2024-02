Mohamed Mezghrani nowym piłkarzem Warty Poznań! Będzie mógł zagrać już w niedzielnym meczu z Rakowem Częstochowa

- Zanim udałem się na testy do Warty Poznań, słyszałem wiele pozytywnych opinii na temat tego klubu i drużyny. Obejrzałem też kilka spotkań z pierwszej części sezonu i widziałem, że w tej drużynie jest dobry duch. Uznałem, że ten transfer może być dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. A że mam też dobre zdanie na temat polskiej ligi, to decyzja do dołączeniu do Warty była dosyć oczywista i prosta – mówi Mohamed Mezghrani i dodaje: - Początkowo moim przewodnikiem w drużynie był Marton Eppel. Można powiedzieć, że to on mnie wprowadził do zespołu, ale cała ekipa przyjęła mnie bardzo dobrze. Także trenerzy, którzy szybko przekazali, czego ode mnie oczekują. Ten początek jest świetny, jestem szczęśliwy w Warcie.