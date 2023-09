Mówi Wam coś Forum Seniora? Tym razem, na to ciekawe i całkowicie darmowe wydarzenie zapraszamy do Piły. Karolina Jasińska

Nie trzeba jechać do Poznania albo Warszawy. To właśnie w Pile już w sobotę 30 września, odbędzie się IV Forum Seniora, którego organizatorami są Tygodnik Pilski i Głos Wielkopolski. Tego dnia, seniorzy z pewnością nie będą się nudzić. Będą mogli miło spędzić czas i to zupełnie za darmo! Jedyne co muszą zrobić to zgłosić chęć uczestnictwa w wydarzeniu i - po prostu - się na nim pojawić. Będzie miło, ciekawie, a i - co ważne - nikt nie wyjdzie o pustym żołądku.