Możesz rozliczyć PIT w Poznaniu bez zameldowania i zyskać darmowe bilety i zniżki!

Poznaniaku, rozlicz się w Poznaniu

W ubiegłym roku średni wpływ do budżetu Miasta od jednego rozliczonego w Poznaniu PIT-u wynosił 2,9 tys. zł rocznie. Nie wszyscy mieszkańcy Poznania zdecydowali się na ten krok. Miasto przekonuje, że podatki pomagają w rozwoju miasta, bo pieniądze przeznaczane są m.in. na nowe chodniki, parki i zieleńce, szkoły i przedszkola. Wpływy z PIT-ów pozwalają także organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, ogólnodostępne imprezy i festiwale.

Teraz miasto chce zachęcić poznaniaków do rozliczenia PIT-u w stolicy Wielkopolski, udostępniając wyjątkowe oferty dla podatników. Od roku funkcjonuje miejski program OK Poznań - Osobista Karta Poznańska, która zawiera ofertę zniżek, ulg i preferencji, które dostępne są dla osób mieszkających w Poznaniu i tu rozliczających swoje podatki.

Program OK Ponań oferuje zniżki z wielu obszarów. Wśród nich są tańsze bilety do miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji, do zoo i Palmiarni, zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe, atrakcyjna oferta fitness i edukacyjna, rabaty w licznych restauracjach i kawiarniach, tańsze wizyty czy zabiegi w centrach medycznych i gabinetach kosmetycznych, rabaty w sklepach stacjonarnych i internetowych.