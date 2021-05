Na polach Bogdana Królika w Chrzypsku Wielkim właśnie zakwitło dziesięć milionów tulipanów. To „polska Holandia” - mówią ci, którzy oglądają

Tę kwiatową harmonię co roku podziwiają tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają do Chrzypska Wielkiego na Międzynarodowe Targi Tulipanów. Średnio to nawet 40 tysięcy osób. Pandemia koronawirusa zatrzymała organizatorów już po raz drugi, ale przejście czy nawet przejechanie przy okolicznych polach autem, na pewno nikomu nie zaszkodzi, a wrażeń dostarczy wiele.

Krzysztof Sobkowski