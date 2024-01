Na te choroby należy się bezpłatny turnus w sanatorium. Zobacz OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Sanatorium to najprościej mówią miejsce, w którym chory wraca do zdrowia, wykorzystując zabiegi, ale także walory klimatu. Do sanatorium mogą pojechać osoby z wieloma schorzeniami. Jest jednak kilka, które wykluczają możliwość, między innymi aktywna choroba nowotworowa. Zobaczcie, kto może pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku.