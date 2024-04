Na tych uczelniach najlepiej zdano egzamin lekarski. Studenci z Poznania w czołówce. Mamy ranking!

Końcowy Egzamin Lekarski to egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Egzaminy te odbywają się w dwóch sesjach - wiosennej i zimowej. Trwa on cztery godziny i składa się z 200 zadań zamkniętych. By uzyskać pozytywny wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.