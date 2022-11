Najlepszy piłkarz i największy zawód. Rekordziści i niewypały. Oceniamy jesień Lecha Poznań! Maciej Lehmann

To była niezwykle ciekawa i emocjonująca jesień w wykonaniu Lecha Poznań. Doczekaliśmy się spektakularnych zwycięstw jak choćby 3:0 z hiszpańskim Villarreal FC i awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Po słabym początku i aż trzech przegranych w ekstraklasie przy Bułgarskiej, trenerowi Johnowi van den Bromowi udało się jednak opanować kryzys i od 28 sierpnia Kolejorz zaczął piąć się w górę tabeli. Choć Lech Poznań zajmuje w tabeli ekstraklasy dopiero 6. miejsce, strata do podium jest niewielka. Jeśli wygra zaległy mecz z czerwoną latarnią ligi Miedzią Legnica, wyprzedzi Widzew Łódź i będzie tuż za plecami Legii. W naszej galerii podsumowaliśmy, co nam się w grze Kolejorza najbardziej podobało i kto zasłużył na największe brawa.