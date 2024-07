Najmodniejsze fryzury na 2024 rok: bob. Ta fryzura to wakacyjny hit! [1.07.2024]

Dlaczego bob jest tak popularny?

Bob to fryzura, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W 2024 roku powraca jednak w nowej, odświeżonej formie, z nowymi wariantami i stylizacjami. Co sprawia, że bob jest tak wyjątkowy?

Przede wszystkim uniwersalność. Jednym z największych atutów boba jest jego uniwersalność. Pasuje do każdej struktury włosów – od prostych, przez falowane, aż po kręcone. Można go dostosować do różnych kształtów twarzy, co sprawia, że każda kobieta może znaleźć wersję boba idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.