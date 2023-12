Najważniejszy konkurs Cavaliady dla Holendra Franka Schuttera. Wielkie emocje na zakończenie czterodniowej imprezy

W PKO Bank Polski Grand Prix o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania, wystartowało 50 par.

– Trzeba podkreślić, że bardzo trudny dla zawodników był parkur podstawowy. Wyłonieni zostali najlepsi jeźdźcy, którzy byli dzisiaj w doskonałej formie. Ten pierwszy parkur z przeszkodami do 160 cm był trudny technicznie i optycznie. Spadały przeszkody, które miały dziwną dla koni kolorystykę, do tego doszła wymagająca norma czasu, zmuszająca zawodników do ostrej jazdy, a wtedy łatwo popełnić błąd – podkreślił Szymon Tarant, dyrektor sportowy CAVALIADA Tour.

W rozgrywce mieliśmy siedem par i odbyła się ona bez niespodzianek. W tym gronie Frank Schuttert był najbardziej doświadczonym zawodnikiem i już w pierwszej rundzie pokazał fantastyczny styl i płynną jazdę. Przy tak przygotowanej trasie rozgrywki bardzo mu to pomogło. W gronie siedmiu par, które wystartowały w rozgrywce nie było żadnej polskiej. Blisko wejścia do niej byli trzej zawodnicy: Michalina Szmytka (6 punktów karnych za przekroczenie normy czasu), Dawid Skiba (jedna zrzutka) i Tomasz Miśkiewicz (jedna zrzutka).