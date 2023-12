Największa trauma Lecha Poznań po jesieni? Pożegnanie z Europą. Podsumowanie minionego półrocza w wykonaniu Kolejorza

Trzecie miejsce w ligowej tabeli, zakwalifikowanie się do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski i odpadnięcie z europejskich pucharów - tak w telegraficznym skrócie można napisać to, co wydarzyło się w Lechu w ostatnim półroczu. Osiem punktów straty do liderującego Śląska Wrocław nie przekreśla szans Lecha na sięgnięcie po 9. mistrza kraju, jednak nie jest to kolorowa sytuacja.

Do walki o najważniejsze trofeum Kolejorz przystąpi z Mariuszem Rumakiem. Nowy-stary szkoleniowiec zastąpił w grudniu Johna van den Broma. Na Holendra spadła fala krytyki i to jemu przypisuje się tak słabą i nierówną dyspozycję Niebiesko-Białych w rundzie jesiennej.