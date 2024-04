Napastnik Warty Poznań z golem kolejki! Uderzenie Adama Zrelaka palce lizać

Adam Zrelak z golem 29. kolejki ekstraklasy

Zrelak popisał się efektownym trafieniem w 38. minucie spotkania, kiedy to strzałem zza szesnastki nie dał najmniejszych szans Mateuszowi Kochalskiemu. Futbolówka po drodze odbiła się od słupka bramki Stali i wpadła do siatki.

Oprócz gola 29-letniego napastnika Warty, do gola kolejki zostało wytypowane trafienie Filipa Marchwińskiego w spotkaniu z Lecha Poznań z ŁKS Łódź, oraz zawodnika Piasta Gliwice - Jorge Felixa - przeciwko Pogoni Szczecin.

To był niesamowity wieczór dla Adama Zrelaka. Napastnik Warty Poznań w poniedziałkowy wieczór popisał się hat-trickiem, stając się najjaśniejszą gwiazdą spotkania ze Stalą Mielec (5:2). Pochwalnych…

Zrelak drugim najskuteczniejszym piłkarzem Warty Poznań

Słowacki napastnik w zaledwie dwóch meczach zdobył cztery gole. Tym samym stał się drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Warty Poznań w tym sezonie. Tyle samo trafień co Zrelak ma Maciej Żurawski , natomiast na pierwszym miejscu jest Kajetan Szmyt, który ma siedem goli.

Mimo że 29-letni napastnik stracił ponad połowę sezonu, to nie przeszkodziło mu, by zdobyć tyle samo goli co piłkarze Lecha Poznań tacy jak Adriel Ba Loua oraz więcej niż Filip Szymczak.