Nawet 500 zł za godzinę! Za takie stawki pracują lekarze. Kto i gdzie zarabia najwięcej?

Nawet 500 zł za godzinę! Za takie stawki pracują lekarze

O tym, że lekarzy w Polsce brakuje wiadomo już od dłuższego czasu. Szpitale i przychodnie narzekają na brak chętnych do pracy, a pacjenci odczuwają to stojąc w długich kolejkach do specjalistów. Powodów, dla których od kilku lat odnotowujemy braki kadry medycznej jest wiele, jednak jednym z nich mogą być warunki finansowe, jakie proponuje się poszczególnym specjalistom.