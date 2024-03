Nie dała się złamać gestapo! Marianna Marszałkowska-Kaniewska patronką Miesiąca Pamięci Narodowej

Marianna Marszałkowska-Kaniewska patronką Miesiąca Pamięci Narodowej

Marianna Kaniewska-Marszałkowska kierowała pozyskiwaniem i przekazywaniem na Zachód planów koncentracji wojsk niemieckich, lotnisk, możliwości przemysłu zbrojeniowego, czy dokumentów wykorzystywanych przez ruch oporu. Aresztowana przez gestapo 29 kwietnia 1943 roku była poddana ciężkim torturom, skazana na karę śmierci i przywieziona do Fortu VII - pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich. Trzymano ją m.in. w kolczastej klatce, zmuszając godzinami do zachowania pozycji stojącej, a także w ciasnej celi pod schodami w męskiej części fortu, specjalnie mocno chlorowanej.

Nikogo nie wydała, a w czasie przesłuchania zapewniła gestapowców, że „Nie mogę podać prawdziwego nazwiska »Broni«, ponieważ przyrzekłam, że nie będę wyjawiać żadnych tajemnic. Dotąd nie ujawniłam w zeznaniach żadnej tajemnicy organizacji. To, co było znane policji, potwierdziłam, ale nic ponadto. [...] Więcej na ten temat nie chcę zeznawać, ponieważ nie chcę złamać przysięgi””. Cudem udało jej się przeżyć, dzięki m.in. zbombardowaniu berlińskiego gmachu sądu - tam spłonęły jej akta, gdy jej sprawę "zdrady kraju" miał rozpatrywać Trybunał Ludowy w Berlinie. Z więzienia w Lipsku uwolnili ją w 1944 roku żołnierze amerykańscy. W 1998 r. została awansowana do stopnia majora.