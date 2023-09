Nie jedz tych tłuszczy. Oto zakazane produkty przy trądziku - one pogarszają cerę

Tłuszcze są źródłem energii, budują także błony komórkowe, narządy i organy. To, jaki tłuszcz dostarczymy z pożywieniem, ma kluczowe znaczenie dla tego, czy narząd będzie właściwie zbudowany i czy będzie dobrze funkcjonował. Dotyczy to także skóry.

Podział tłuszczy

Tłuszcze (inaczej lipidy) to związki o różnorodnej budowie chemicznej, które mają wspólne elementy. W każdej cząsteczce tłuszczu jest glicerol, z którym łączą się kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe mogą mieć pojedyncze i podwójne wiązania. Od kwasów tłuszczowych zależą właściwości tłuszczu. Tłuszcze wielonasycone są korzystne dla zdrowia, natomiast nasycone – nie i należy ograniczać ich spożycie.

Tłuszcze wielonienasycone - te dobre

Ich źródłem są kwasy omega-3 i omega-6. Organizm nie potrafi sam ich wytworzyć. Ma jedynie zdolność ich syntezy w niewielkich ilościach z kwasu ALA, nie są to jednak ilości wystarczające. Dlatego kwasy tłuszczowe wielonienasycone trzeba dostarczać wraz z pożywieniem.

Kwasy omega-6 występują w wielu produktach, co zmniejsza ryzyko ich niedoboru. Zwróć jednak uwagę na zwiększenie ilości kwasów omega-3, bo ich spożycie często jest za niskie.

Tłuszcze nasycone i trans

Tłuszcze nasycone i trans spożywane w diecie w nadmiarze mogą powodować trądzik, ale też inne problemy zdrowotne – np. miażdżycę. Jeśli chcesz zachować zdrową skórę, ogranicz ich spożycie. Zaleca się przyjmowanie nasyconych kwasów tłuszczowych w ilości mniejszej niż 10 procent wydatkowanej energii. A zaleca się ograniczenie tłuszczy trans do możliwie jak najniższego poziomu. Tłuszcze trans powstają w procesach częściowego utwardzenia. Ich źródłem są produkty przetworzone.

Dieta na zdrową skórę

Jeśli chcesz mieć zdrową skórę, wkomponuj w swój codzienny jadłospis garść orzechów włoskich lub migdałów. Do ryżu, kaszy, warzyw lub zupy dodawaj soję. A do sałatek – łyżkę oleju lnianego lub oleju z wiesiołka. Jedz także duże ilości ryb i owoców morza. Zmniejszy to zmiany trądzikowe na skórze – zaskórniki, grudki, krosty, znormalizuje też wydzielanie serbum przy tłustej skórze. Zastąp tłuszcz pozyskiwany ze słodyczy i produktów fast food tłuszczem dobrym, pozyskiwanym z takich produktów jak olej lniany i orzechy.

Źródło: diety.nfz.gov.pl