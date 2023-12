Nie wyrzucaj jedzenia ze świąt. Caritas przypomina o jadłodajniach w Poznaniu, z których korzystają potrzebujący Nicole Młodziejewska

Caritas rozda jedzenie potrzebującym. Robert Woźniak

Okres Świąt Bożego Narodzenia dobiegł już końca. Jednak w wielu domach nadal zalega przygotowane z tej okazji jedzenie. Niestety, duża część z tego może się zmarnować i trafić do kosza. Poznański Caritas apeluje, by nie wyrzucać żywności, a w zamian przynieść ją do jadłodajni, w których czekają głodni.