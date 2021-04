Nie żyje Jerzy Woźniak, prezes KS Malta Ski Poznań i wiceprezes Wielkopolskiego Związku Narciarskiego

Jego zdaniem prezes poznańskiego klubu mocno stawiał na szkolenie instruktorów i trenerów. - W klubie mamy ponad 200 dzieci, młodych i utalentowanych zawodników, którzy z czasem mogą pójść śladem olimpijczyka, Mateusza Garniewicza. Jurkowi zależało więc na tym, by podnosić poziom szkolenia i by zadbać o dopływ świeżej krwi, bo wychodził z założenia, że bez nowych twarzy i pomysłów nie będziemy robić postępów - dodał Stachowiak.

- Do naszego klubu Jurek trafił poprzez wnuków, najpierw Jacka, a potem Wojciecha. Początkowo był zaangażowany w działalność Malta Ski jako rodzic, następnie jako członek zarządu , a w ostatnich czterech latach jako prezes. Był także mocno związany z organizacją Mistrzostw Wielkopolski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Czarnej Górze. To z jego domu w Luboniu członkowie Malta Ski ruszali niemal zawsze na zawody i obozy przygotowawcze - wspominał Michał Stachowiak, wiceprezes Malta Ski i przyjaciel Jerzego Woźniaka.

Według niego Woźniak był prezesem pragmatycznym i skutecznym, a nie zapatrzonym w nierealne wizje. - To był typowy społecznik, otwarty na ludzi, bardzo dla nich życzliwy i przy tym bezinteresowny. Nie lubił się afiszować i pchać do pierwszego szeregu. Wolał być w cieniu, ale to nie znaczy, że robił coś na pół gwizdka. Jeśli się w coś angażował, to na maksymalnych obrotach. Najbardziej będzie mi brakować wspólnych kaw u niego w domu, dyskusji, snucia planów i wspólnego załatwiania najpilniejszych spraw w życiu klubu - zakończył Stachowiak.