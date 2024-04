Niebezpieczna zabawa w Lesznie. Młodzież szaleje w przejściu podziemnym Dariusz Staniszewski

Przejście podziemne na ulicy Słowiańskiej w Lesznie stało się ulubionym miejscem dla nastolatków zjeżdżających rowerem po schodach. Rozpędzone rowery są niebezpieczne dla osób wchodzących do tunelu z drugiej strony. Jeśli zabawa nastolatków w tunelu nie zostanie przerwana, to raczej prędzej niż później dojdzie tam do groźnego wypadku.