Niebezpieczny wypadek przy pracy w Pile. Mężczyźni zostali porażeni prądem

Do zdarzenia doszło we wtorek, 28 listopada. Jak mówi w rozmowie z pilaonline.pl Wojciech Zeszot z pilskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac monterskich doszło do porażenia prądem dwóch mężczyzn.

Poszkodowani mężczyźni w wieku 23 i 25 lat to pracownicy prywatnej firmy. Zostali zabrani do szpitala, gdzie wciąż przebywają.

Sprawę pod nadzorem prokuratury wyjaśniają pilscy policjanci.

