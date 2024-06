Niebezpieczny wypadek w Krotoszynie. Pracownik ogrodowy doznał poważnych poparzeń Marta Jarmuszczak

Niebezpieczny wypadek w Krotoszynie Skitterphoto / Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

W Krotoszynie doszło do poważnego wypadku, gdy mężczyzna próbował dolewać paliwo do kosiarki. Spowodowało to wybuch pożaru. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali go z poważnymi obrażeniami. Wstępne straty w wyniku pożaru oszacowano na 60 tys. zł.