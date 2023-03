Niesamowite zdjęcia i nagranie z lasów pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są bliżej niż myślisz!

- Siedziałem schowany w trawie, obserwując miejsce, w którym wydawało mi się, że jeszcze przed chwilą widziałem ruch. W tle było słychać kolejny, niosący się po całym lesie ryk. Od czasu do czas między drzewami dostrzegałem jego sylwetkę, więc czekałem z aparatem na odpowiedni moment. W końcu się wyłania - parujący, wypełniony testosteronem król rykowiska. Ale zanim zdążyłem zrobić zdjęcie, usłyszałem trzask pękającej gałązki za moimi plecami. Rozejrzałem się ostrożnie, spodziewając się lisa, którego widziałem wcześniej. Dopiero po chwili do mnie dotarło, że za mną, w odległości około 40 metrów, był wilk. Powoli zacząłem się odwracać i wtedy zobaczyłem, że nie jest sam. Wilków było cztery. Udało mi się zrobić zdjęcie. Jeleń chwilowo odszedł w niepamięć. Przyznaję, wrażenia schodziły ze mnie jeszcze dłuższą chwilę.

To niesamowite spotkanie nie miało miejsca daleko w górach, gdzie po kilku godzinach można zapomnieć o istnieniu innych ludzi. Nie wydarzyło się też głęboko w dziczy, w samym jej sercu, w które mało kto się zapuszcza. To wszystko działo się tuż obok nas - w lasach pod Poznaniem. Na takie przeżycie ma szanse każdy z nas.

Dzikie zwierzęta żyją obok nas. Są bliżej niż myślisz! Gdzie ich szukać?

Nie zawsze uda nam się dobrze wybrać, ale możemy się o tym bardzo łatwo i szybko przekonać. Wystarczy sprawdzić, czy na ziemi widoczne są jakiekolwiek tropy. To dodatkowo pozwala określić, z jakim gatunkiem możemy mieć w danym miejscu do czynienia i czego się spodziewać. Warto zwrócić uwagę na pogryzione drzewa czy typową dla obecności dzików przewróconą ściółkę z charakterystycznymi dołami - w ten sposób dziki szukają pędraków, robaków czy myszy. Nie ignorujmy też nietypowych dla nas zapachów .

Chcesz zobaczyć dzikie zwierzęta? Zapomnij o perfumach. "Im mniej nas w lesie, tym lepiej"

- Im mniej nas w lesie, tym lepiej, w dodatku bardzo dosłownie. To podstawowa rzecz, o której często zapominamy. Im mniej będą widoczne fragmenty naszego ciała, tym większe szanse, że nie zwrócimy na siebie uwagi i nie spłoszymy zwierzyny. Przydadzą się rękawiczki, czapka i kominiarka, najlepiej w neutralnym, stonowanym kolorze. Nie można też zapominać o tym, by nasz ubiór był cichy. Ortalionowe dresy się nie sprawdzą

Żadnych gwałtownych ruchów! Czyli oko w oko z dzikim zwierzęciem

Zwierzęta same z siebie nie atakują człowieka. Niby banał, ale często na sam widok dzikiego zwierzęcia reagujemy paniką i ucieczką. Tymczasem gwałtowne ruchy to ostatnie, co w takiej sytuacji powinniśmy robić. W ten sposób nie nacieszymy się ich obecnością, za to możemy nawet ściągnąć na siebie kłopoty.