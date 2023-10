Niewyjaśnione zjawiska i straszne zbrodnie w Wielkopolsce. Te historie przerażają! OPRAC.: Maciej Szymkowiak

Na temat tych miejsc krążą legendy. Doszło w nich do strasznych rzeczy, ale niepotwierdzonych naukowo. Zjawiska paranormalne w Wielkopolskiej Strefie Mroku to straszne historie, które niegdyś miały się wydarzyć. Poza tym na terenie Wielkopolski wielokrotnie dochodziło do makabrycznych zbrodni. Nie wszystkie zostały rozwikłane. Wiele tajemnic spoczęło w grobie. Przedstawiamy wielkopolskie „Paranormal Activity”! Te historie przerażają i mrożą krew w żyłach!