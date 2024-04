Niezwykła historia Janiny z "Sanatorium miłości 6". "Samotność we dwoje" [7.04.2024]

Oto Janina z "Sanatorium Miłości"

Przeszłość Janiny: życie w małżeństwie i decyzja o rozwodzie

Janina weszła w związek małżeński stosunkowo wcześnie, decydując się na ten krok m.in. ze względu na stabilizację finansową. Jednakże szybko poczuła się w tym związku osamotniona. Jak sama wspominała, była to "samotność we dwoje" .

Dlaczego Janina zdecydowała się na "Sanatorium miłości"?

Po przejściach w życiu osobistym, Janina, będąc już na emeryturze, szukała nowego partnera życiowego . Uczucie samotności, szczególnie nasilające się w weekendy, skłoniło ją do zgłoszenia się do programu "Sanatorium miłości".

Janina z Warszawy to tylko jedna z wielu osób szukających drugiej szansy w miłości w programie "Sanatorium miłości". Jej historia pokazuje, że niezależnie od przeszłości zawsze warto szukać szczęścia i nowych relacji. Czy program przyniesie Janinie to, czego szukała przez wiele lat? Odpowiedź na to pytanie może być kluczem do jej przyszłego szczęścia.