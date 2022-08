Nowa aplikacja NFZ Moje Fizjo+ pomoże w walce z bólem kręgosłupa, barku i biodra

Nowa aplikacja dedykowana jest osobom zmagającym się z bólami i schorzeniami, ale także tym, którzy po prostu chcą zadbać o swoją kondycję, postawę a także o ciało i jego mobilność.

- Moje Fizjo+ to aplikacja dedykowana osobom borykającym się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, barku i biodra. Celem aplikacji jest przedstawienie ćwiczeń poprawiających elastyczność i siłę mięśni, co w połączeniu z automasażem, może złagodzić ból lub go wyeliminować