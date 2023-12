Nowa kuchnia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pozwoli przygotować tysiąc posiłków dziennie!

Jeszcze niedawno kuchnia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu znajdowała się w jednym skrzydle z budynkami medycznymi. Teraz przeniesiono ją do nowo wybudowanego w tym celu obiektu. Dzięki temu jest ona nie tylko większa, ale też zwiększyły się jej możliwości.

I dodawał: – To, co dzisiaj widzimy w tej kuchni, pozwala na przygotowanie ok. 1000 diet dziennie, a nasze zapotrzebowanie dzisiaj wynosi ok. 650-750 posiłków.