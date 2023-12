Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, dokąd polecimy już wiosną 2024 z lotniska Ławica!

Od końca marca z poznańskiej Ławicy będzie można latać do Saoników w Grecji. Loty realizowane będą dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele przez linie Ryanair.

1 kwietnia uruchomione zostaną nowe połączenia d Pragi. Do stolicy Czech będzie można latać w poniedziałki i czwartki.

Z kolei dzień później, 2 kwietnia, Ryanair uruchomi z Poznania loty do stolicy Danii. Loty do Kopenhagi będą odbywały się dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.